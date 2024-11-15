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В Башкирии женщина тайно оформила кредиты на своего сожителя и исчезла

В Башкирии женщина тайно оформила кредиты на своего сожителя и исчезла

10:11, 15 ноя 2024

Жительница Белорецка оформила кредиты на сожителя и потратила 550 тысяч рублей на сомнительные инвестиции

Необычный случай мошенничества произошел в башкирском городе Белорецке. Местная жительница втайне от сожителя оформила на его имя крупные кредиты, после чего бросила мужчину, оставив его с внушительными долговыми обязательствами. О подробностях инцидента сообщили представители МВД Башкирии.

В правоохранительные органы обратился 46-летний местный житель, встревоженный банковскими уведомлениями о необходимости погашения займов. Мужчина утверждал, что никаких кредитных обязательств не брал. Общая задолженность по неизвестным ему займам достигла 560 тысяч рублей.

В ходе проведенного расследования выяснились неожиданные обстоятельства. Злоумышленницей оказалась бывшая сожительница потерпевшего. Воспользовавшись мобильным телефоном мужчины, она оформила три кредита на сумму 550 тысяч рублей, после чего перевела средства на собственный счет и покинула место совместного проживания.

Изначально подозреваемая отрицала причастность к противоправным действиям. Позднее женщина призналась, что направила похищенные средства на инвестиционные цели. По ее словам, более 400 тысяч рублей были вложены в проект, обещавший пассивный доход через интернет. В результате она получила лишь 26 тысяч рублей прибыли.

На данный момент расследование дела о краже завершено, материалы направлены в суд. При этом продолжается разбирательство по факту мошенничества с инвестиционным проектом, где фигурантка выступает уже в качестве потерпевшей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецк происшествия мошенничество
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