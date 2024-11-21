В России усложнят процедуру получения водительских прав
14:45, 21 ноя 2024
Российских водителей ждут серьёзные изменения при оформлении медицинской справки для получения прав. В стране готовится нововведение, которое затронет всех претендентов на водительское удостоверение.
Как стало известно Mash, в процедуру медицинского освидетельствования планируют добавить обязательное тестирование на наркотические вещества. Это делается для повышения безопасности на дорогах и борьбы с коррупцией.
Национальный автомобильный союз бьёт тревогу. По словам вице-президента организации Яна Хайцеэра, сейчас некоторые автошколы предлагают упрощённый путь получения справок от нарколога и психиатра.
Стоимость вопроса — около 3,5 тысяч рублей. Этой лазейкой активно пользуются водители, лишённые прав за езду в нетрезвом виде. Статистика показывает: именно они чаще других становятся виновниками повторных ДТП.
Инициаторы ужесточения уверены: усложнение процедуры поможет закрыть эту лазейку для нарушителей.
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