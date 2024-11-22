Бухгалтер-виртуоз: жительница Уфы провернула аферу на 44 миллиона

22:28, 22 ноя 2024

В Уфе раскрыли масштабную финансовую аферу в компании "Снэма-Сервис". Бывший бухгалтер организации умудрилась присвоить более 44 миллионов рублей, манипулируя зарплатными ведомостями.

Находчивая дама придумала гениальный в своей простоте план. В 2015 году она попросила знакомого предоставить реквизиты его банковского счёта. После этого внесла в финансовую программу данные о его фиктивном трудоустройстве.

С ноября 2015 по январь 2023 года бухгалтер ежемесячно начисляла "мёртвой душе" заработную плату. Реальный владелец счёта в компании никогда не работал, а деньги исправно поступали в карман предприимчивой сотрудницы.

В суде женщина полностью признала вину в мошенничестве в особо крупном размере. Служители Фемиды определили ей 4 года в колонии общего режима. Также ей предстоит вернуть всю похищенную сумму.

Обвиняемую взяли под стражу прямо в зале суда. Как сообщает пресс-служба прокуратуры по РБ, приговор пока не вступил в законную силу.

Читайте также: В Башкирии женщина тайно оформила кредиты на своего сожителя и исчезла

Автор: Семен Подгорный