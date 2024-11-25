В Башкирии многодетная семья мерзнет в разрушающемся доме

09:37, 25 ноя 2024

В башкирском городе Туймазы многодетная семья с четырьмя детьми вынуждена жить в доме, который буквально разваливается на глазах. Здание 1978 года постройки на улице Северной признано непригодным для проживания — его износ превышает 70%.

Стены дома промерзают насквозь, а от постоянной сырости в помещениях расползается плесень. Фундамент и крыша находятся в аварийном состоянии, а на стенах появляются новые трещины.

Еще в 2017 году семью поставили на учет как нуждающуюся в улучшении жилищных условий. Однако за эти годы ситуация так и не изменилась — новое жилье им не предоставили.

После того как история получила огласку в социальных сетях, мать семейства обратилась напрямую к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Женщина выразила несогласие с тем, как расследуются нарушения их жилищных прав.

Бастрыкин поручил руководителю следственного комитета Башкирии Владимиру Архангельскому обеспечить скорейшее завершение расследования и передачу дела в суд.

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Автор: Семен Подгорный