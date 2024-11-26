В Башкирии пьяная поездка с друзьями закончилась страшным ДТП

15:13, 26 ноя 2024

В Абзелиловском районе Башкирии суд поставил точку в деле о смертельном ДТП. Трагедия случилась в октябре прошлого года на трассе Аскарово – Альмухаметово – Сибай.

За рулём оказался водитель, которому категорически нельзя было садиться за руль. Мужчину ранее лишили прав, но это не остановило его от пьяной поездки с пятью приятелями.

Финал безответственной выходки оказался трагическим. Автомобиль опрокинулся, один из пассажиров погиб на месте. Другой получил тяжёлые травмы.

Виновник аварии полностью признал свою вину. Он ответил сразу по двум статьям: за пьяное вождение и нарушение ПДД со смертельным исходом.

Суд вынес суровый вердикт. Следующие семь лет и один месяц нарушитель проведёт в колонии-поселении. После освобождения ему запрещено садиться за руль ещё три года.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ