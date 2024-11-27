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В Башкирии неумелый водитель покалечил двухлетнего брата

В Башкирии неумелый водитель покалечил двухлетнего брата

10:43, 27 ноя 2024

Инцидент с двухлетним ребенком завершился серьезным наказанием для жителя Салавата. Молодой человек, не имевший водительского удостоверения, получил реальный срок за причинение тяжкого вреда здоровью малыша.

Как установил суд, злополучное происшествие случилось после того, как водитель сел за руль автомобиля марки "ГАЗ". Установив коробку передач в нейтральное положение, он не сумел предотвратить самопроизвольное движение транспортного средства.

Машина покатилась назад и совершила наезд на находившегося поблизости двухлетнего брата водителя. В результате происшествия ребенок получил серьезные травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый признал вину частично. Рассмотрев все обстоятельства дела, суд вынес приговор - три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия суд
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