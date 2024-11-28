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В Уфе осудили коммунальщиков за гибель жильцов

В Уфе осудили коммунальщиков за гибель жильцов

09:10, 28 ноя 2024

В Уфе завершился судебный процесс над бывшими сотрудниками ООО «Генезис». На скамье подсудимых оказались технический директор компании и печник-контролер, чья халатность привела к гибели двух человек.

На протяжении четырех лет, с 2017 по 2021 год, сотрудники «Генезиса» систематически пренебрегали своими обязанностями. Печник-контролер при попустительстве руководства не проводил положенные проверки дымовых и вентиляционных каналов в пяти многоквартирных домах.

Вместо реальных осмотров фигуранты дела занимались подделкой документов. В отчеты вносились ложные данные, а подписи жильцов подделывались. Результат преступной халатности не заставил себя долго ждать.

По информации пресс-службы СУ СКР по РБ, из-за неисправности вентиляционной системы и отсутствия нормальной тяги в каналах произошла трагедия – двое жителей многоквартирного дома отравились угарным газом и погибли.

Суд вынес обвинительный приговор обоим подсудимым. Бывший технический директор отправится в колонию общего режима на три года. Его подчиненный – печник-контролер – получил два года и шесть месяцев условно.

Уголовное дело возбуждено после трагедии в Уфе: два человека погибли из-за неисправной вентиляции

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия суд
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