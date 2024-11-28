В Башкирии задержан иностранец за серию преступлений

20:41, 28 ноя 2024

Следком Башкирии расследует резонансное дело в Кумертау. В центре внимания — гражданин Азербайджана, который устроил стрельбу на остановке общественного транспорта и провернул несколько автомобильных афер.

Инцидент со стрельбой произошел 30 июля текущего года. На обычной городской остановке словесная перепалка переросла в вооруженное нападение — злоумышленник достал оружие и выстрелил местному жителю в голову. Лишь чудом потерпевший успел среагировать, получив ранение уха вместо смертельной травмы.

В ходе работы следователи раскрыли еще два эпизода преступной деятельности задержанного. Выяснилось, что он успел провернуть схему с принудительным отъемом автомобилей у местных жителей.

Первой жертвой стал 43-летний владелец «Опель Астра». Под угрозой насилия мужчину вынудили продать машину по навязанной стоимости. Второй случай — с 22-летним владельцем «ВАЗ 2114». Молодого человека заставили подписать договор купли-продажи автомобиля стоимостью около 200 тысяч рублей, но денег он так и не увидел.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Следственные органы продолжают собирать доказательства и проверяют причастность задержанного к другим преступлениям на территории региона. О ходе расследования уголовного дела доложено председателю Следственного комитета России.

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Автор: Семен Подгорный