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Уфе осудили пенсионера, стрелявшего из «воздушки» в детей

Уфе осудили пенсионера, стрелявшего из «воздушки» в детей

21:22, 29 ноя 2024

В уфимском микрорайоне Шакша пенсионеру вынесли приговор за стрельбу по детям с балкона собственной квартиры. Информацию подтвердили в прокуратуре региона.

Летний дождь загнал четверых девочек под козырек подъезда на улице Касимовской. Детские голоса и веселье разозлили 63-летнего жильца второго этажа. Недолго думая, мужчина схватился за пневматическую винтовку.

Результат опрометчивого решения — пуля калибром 4,5 миллиметра в бедре 10-летней девочки. Ребенка срочно доставили в травмпункт для оказания медицинской помощи.

Пострадавшая позже призналась, что сначала даже не поняла, что произошло. Она подумала, что просто ударилась обо что-то или на нее что-то упало сверху. О выстреле девочка даже не могла подумать.

Стрелка быстро вычислили правоохранители. Суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 6 месяцев условно. Дополнительно пенсионер выплатит матери пострадавшей полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по Республике Башкортостан
Теги: Уфа происшествия стрельба
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