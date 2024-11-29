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В Башкирии ребенок утонул в бассейне из-за халатности инструктора

В Башкирии ребенок утонул в бассейне из-за халатности инструктора

21:29, 29 ноя 2024

Семейный поход в бассейн обернулся трагедией в селе Аскарово. В марте 2024 года мать привела троих детей старшего возраста и пятилетнего малыша в муниципальный спорткомплекс «Батыр» для занятий плаванием.

Как установило следствие, инструктор-спасатель допустил серьезные нарушения. Он не провел необходимый инструктаж по технике безопасности с матерью семейства. Более того, ребенку не были выданы спасательные средства, а к самостоятельному плаванию его допустили без должного контроля.

Несмотря на то, что виновник не признал свою вину, суд вынес обвинительный приговор. Инструктор получил 1 год и 8 месяцев условного срока. Дополнительно ему запретили заниматься деятельностью, связанной с обеспечением безопасности на воде, в течение двух лет.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Абзелиловский район происшествия смерть на воде
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