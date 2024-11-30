В Башкирии жильцы разваливающегося общежития достучались до Бастрыкина

11:11, 30 ноя 2024

Жители общежития в башкирском городе Туймазы годами живут в невыносимых условиях. Здание, построенное в 1978 году, последние 15 лет не видело ремонта. На критическую ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Коммунальный коллапс в старом общежитии достиг своего пика. Системы жизнеобеспечения пришли в негодность: регулярные затопления стали привычным делом для жильцов, электричество работает с перебоями, а температура в помещениях не соответствует нормативам.

Особенно тяжело приходится маломобильным жителям. В здании не функционирует лифт, что создает серьезные трудности для пенсионеров, инвалидов и семей с детьми.

Ситуация усугубляется отсутствием управляющей компании. Местные власти игнорируют многочисленные просьбы жильцов о назначении организации, ответственной за обслуживание здания.

После вмешательства главы Следственного комитета региональное управление СК приступило к процессуальной проверке. Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования, сообщает новости Туймазы.

Читайте также: В Башкирии многодетная семья мерзнет в разрушающемся доме

Автор: Семен Подгорный