В Башкирии жильцы разваливающегося общежития достучались до Бастрыкина
11:11, 30 ноя 2024
Жители общежития в башкирском городе Туймазы годами живут в невыносимых условиях. Здание, построенное в 1978 году, последние 15 лет не видело ремонта. На критическую ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Коммунальный коллапс в старом общежитии достиг своего пика. Системы жизнеобеспечения пришли в негодность: регулярные затопления стали привычным делом для жильцов, электричество работает с перебоями, а температура в помещениях не соответствует нормативам.
Особенно тяжело приходится маломобильным жителям. В здании не функционирует лифт, что создает серьезные трудности для пенсионеров, инвалидов и семей с детьми.
Ситуация усугубляется отсутствием управляющей компании. Местные власти игнорируют многочисленные просьбы жильцов о назначении организации, ответственной за обслуживание здания.
После вмешательства главы Следственного комитета региональное управление СК приступило к процессуальной проверке. Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования, сообщает новости Туймазы.
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