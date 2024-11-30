Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии жильцы разваливающегося общежития достучались до Бастрыкина

В Башкирии жильцы разваливающегося общежития достучались до Бастрыкина

11:11, 30 ноя 2024

Жители общежития в башкирском городе Туймазы годами живут в невыносимых условиях. Здание, построенное в 1978 году, последние 15 лет не видело ремонта. На критическую ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Коммунальный коллапс в старом общежитии достиг своего пика. Системы жизнеобеспечения пришли в негодность: регулярные затопления стали привычным делом для жильцов, электричество работает с перебоями, а температура в помещениях не соответствует нормативам.

Особенно тяжело приходится маломобильным жителям. В здании не функционирует лифт, что создает серьезные трудности для пенсионеров, инвалидов и семей с детьми.

Ситуация усугубляется отсутствием управляющей компании. Местные власти игнорируют многочисленные просьбы жильцов о назначении организации, ответственной за обслуживание здания.

После вмешательства главы Следственного комитета региональное управление СК приступило к процессуальной проверке. Александр Бастрыкин лично контролирует ход расследования, сообщает новости Туймазы.

В Башкирии многодетная семья мерзнет в разрушающемся доме

Читайте также:

В Башкирии многодетная семья мерзнет в разрушающемся доме
Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазы Бастрыкин
Читайте также

В Башкирии многодетная семья мерзнет в разрушающемся доме
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии многодетная семья мерзнет в разрушающемся доме
В Башкирии лифт с беременной женщиной и детьми рухнул вниз с четвертого этажа
Происшествия в Башкирии
В Башкирии лифт с беременной женщиной и детьми рухнул вниз с четвертого этажа
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент с гибелью плода у роженицы в Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Глава СКР Бастрыкин взял на контроль инцидент с гибелью плода у роженицы в Башкирии
В Нефтекамске на ученицу пятого класса обрушилась керамическая плитка
Происшествия в Башкирии
В Нефтекамске на ученицу пятого класса обрушилась керамическая плитка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok