Избежавший расстрела убийца Анвар Масалимов из Уфы снова выходит на свободу

19:19, 01 дек 2024

В декабре ворота колонии строгого режима откроются перед 69-летним уфимцем Анваром Масалимовым. Тем самым Масалимовым, который стал первым в России осужденным, сумевшим избежать расстрела и выйти на свободу. Нынешний срок для него – уже третий.

История длиной в десятилетия началась в 1980 году. Обычный заводской работяга, муж и отец оказался в командировке в Чайковском. Роковая попойка с коллегами завершилась убийством. Масалимов утверждал, что ничего не помнит, но следствие доказало его вину. Результат – 15 лет строгого режима, из которых он отсидел 11.

Второй круг ада начался в Тамбовской области. В 1991 году – новое убийство. На этот раз жертвой стал пенсионер, якобы сжегший фотографии семьи Масалимова. Суровая месть – расчленение и сожжение тела в печи – привела к смертному приговору.

Пять лет в камере смертников неожиданно обернулись спасением – в 1997 году ввели мораторий на смертную казнь. Пожизненное заключение в "Полярной сове" тоже не стало окончательным. Настойчивые апелляции привели к пересмотру дела и отмене самого сурового наказания.

В 2016 году Масалимов вышел на свободу и вернулся в Уфу. Поселился у некой Светланы, готовил и убирался за крышу над головой. Но спокойная жизнь продлилась недолго – в ноябре 2018 года во время очередной пьянки ранил ножом сожителя хозяйки. По словам женщины – защищая ее от побоев.

Общественное мнение разделилось. Одни уверены – места таким только в тюрьме.

"Все равно обратно вернется, такие люди уже не умеют жить иначе", – комментирует Олег Т.

Другие надеются на исправление и новую жизнь. Хотя родной сын преступника еще в 2016 году отказался от общения с отцом. И сейчас шансов на примирение немного.

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Автор: Семен Подгорный