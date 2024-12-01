Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

ГИБДД Уфы задержала 14 пьяных за рулем в ходе рейда

ГИБДД Уфы задержала 14 пьяных за рулем в ходе рейда

21:37, 01 дек 2024

Гаишники устроили тотальную зачистку города от пьяных за рулём. За день на дорогах столицы Башкирии поймали 14 человек "под градусом".

Облава началась рано утром. По всему городу инспекторы ГИБДД останавливали машины сплошным потоком — досталось более чем 300 водителям. Среди них нашлось сразу 14 нетрезвых героев, решивших порулить подшофе.

Всего за время рейда набралось больше 60 нарушителей разного калибра. Но главный улов — именно пьяные водители, которые теперь ответят по всей строгости закона.

Автомобиль с детьми вылетел в кювет на трассе в Башкирии

Читайте также:

Автомобиль с детьми вылетел в кювет на трассе в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа ГИБДД
Читайте также

В Уфе усилены меры по выявлению нетрезвых водителей
Человек и закон в Башкирии
В Уфе усилены меры по выявлению нетрезвых водителей
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Человек и закон в Башкирии
В Уфе пройдут массовые проверки водителей
Никто не скроется: Эксперты научили компьютер вычислять пьяных водителей по лицу по записям с камер
Россия/мир
Никто не скроется: Эксперты научили компьютер вычислять пьяных водителей по лицу по записям с камер
В Башкирии за сутки задержали свыше 50 нетрезвых водителей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии за сутки задержали свыше 50 нетрезвых водителей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok