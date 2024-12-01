ГИБДД Уфы задержала 14 пьяных за рулем в ходе рейда

21:37, 01 дек 2024

Гаишники устроили тотальную зачистку города от пьяных за рулём. За день на дорогах столицы Башкирии поймали 14 человек "под градусом".

Облава началась рано утром. По всему городу инспекторы ГИБДД останавливали машины сплошным потоком — досталось более чем 300 водителям. Среди них нашлось сразу 14 нетрезвых героев, решивших порулить подшофе.

Всего за время рейда набралось больше 60 нарушителей разного калибра. Но главный улов — именно пьяные водители, которые теперь ответят по всей строгости закона.

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Автор: Семен Подгорный