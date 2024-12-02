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Огонь страсти: житель Башкирии сядет в тюрьму за поджог авто бывшей

Огонь страсти: житель Башкирии сядет в тюрьму за поджог авто бывшей

11:46, 02 дек 2024

История несчастной любви в Башкирии закончилась приговором суда. Мужчина, не сумевший пережить разрыв отношений, решил отомстить бывшей возлюбленной весьма радикальным способом.

Как сообщает прокуратура региона, инцидент произошел в марте 2024 года на улице Октябрьской в Салавате. Обиженный экс-возлюбленный выбрал своей мишенью автомобиль девушки, припаркованный возле дома.

План мести оказался столь же неудачным, как и завершившиеся отношения. Злоумышленник подкрался к машине и попытался поджечь бензобак, после чего спешно скрылся с места происшествия. Однако пламя быстро погасло, не успев причинить серьезный ущерб.

Полиция быстро вычислила горе-мстителя. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал мужчину виновным в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества. Вердикт оказался суровым - 2 года и 10 месяцев лишения свободы.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават происшествия суд поджог
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