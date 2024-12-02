В Уфе вынесли приговор убийце и насильнику 14-летней сестры

14:23, 02 дек 2024

Верховный суд Башкирии поставил точку в деле об убийстве 14-летней девочки. 22-летний Сергей П. проведёт более 20 лет в колонии строгого режима за преступление против своей сестры.

Преступление было совершено 9 октября прошлого года в одной из уфимских квартир. В отсутствие матери, находясь под воздействием наркотических веществ, молодой человек совершил насильственные действия в отношении сестры, после чего лишил её жизни.

После совершения преступления злоумышленник попытался скрыть улики. Дождавшись возвращения матери и её отхода ко сну, он переместил тело жертвы в багажник автомобиля. Попытка найти место для сокрытия не увенчалась успехом – машина осталась во дворе дома, а сам преступник скрылся.

Действия подсудимого квалифицировали по пяти статьям, включая убийство с особой жестокостью, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кражу и незаконное хранение наркотических веществ. В ходе следствия обвиняемый признал вину полностью.

Суд назначил наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно установлено ограничение свободы на двухлетний срок после отбытия основного наказания. На данный момент приговор в законную силу не вступил.

Ранее житель Башкирии, отбывающий 11-летний срок за изнасилование беспомощной девочки-инвалида с ДЦП, обратился с прошением о помиловании.

Автор: Семен Подгорный