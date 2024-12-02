Экс-советник главы Башкирии продолжит встречать зиму за решёткой

20:25, 02 дек 2024

Верховный суд республики подтвердил — Руслан Казыханов останется в СИЗО до середины февраля. Бывший советник главы региона по науке и экс-директор Центра стратегического развития попал под следствие за махинации с бюджетными миллионами.

По версии следствия, Казыханов провернул хитрую схему с госконтрактами на 18,3 миллиона. Будучи секретарём набсовета "УК НОЦ", он заключил с этой же конторой два договора от имени другой своей организации. На бумаге они должны были разработать какую-то концепцию для образования в регионе, но по факту — ничего не сделали. Зато липовые акты приёмки нарисовали — и деньги ушли.

Следствие считает, что это была лишь разминка — на самом деле Казыханов намеревался умыкнуть все 119 миллионов федеральных денег. Но не успел — замели в декабре 2023-го. Сейчас экс-чиновник парится по статьям за мошенничество в особо крупном и подделку документов. Его имущество на 13 миллионов арестовано.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Руслан Казыханов (Фото: пресс-служба главы РБ)