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Подделка под башкирское: «Карламанская» сгущенка с гербом республики попало под прицел УФАС

Подделка под башкирское: «Карламанская» сгущенка с гербом республики попало под прицел УФАС

21:49, 02 дек 2024

Красноярский производитель молока решил сыграть на патриотизме и украсил этикетки своей продукции изображением памятника Салавату Юлаеву, символа Башкирии, да еще и назвался «Карламанским». Вот только к самой республике он никакого отношения не имеет.

Наглый плагиат заметил настоящий правообладатель бренда «Карламан» — компания из Башкирии. Юристы компании тут же обратились в УФАС с требованием разобраться в ситуации. По их мнению, красноярцы не имеют права использовать башкирскую символику в коммерческих целях.

«Это удар по нашей репутации», — возмущается учредитель башкирского «Карламана» Рустам Гатиатуллин. «Покупатели видят на полках молоко с гербом Башкирии и думают, что это наш продукт. А на самом деле это подделка, которая даже ГОСТу не соответствует! Мы уже провели экспертизу».

Сейчас УФАС проводит проверку. Чем закончится эта молочная война — покажет время.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ТД "Карламан"
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