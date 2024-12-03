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В Башкирии выявили 26 нелегальных мигрантов

В Башкирии выявили 26 нелегальных мигрантов

12:10, 03 дек 2024

Полицейские Стерлитамака устроили масштабную проверку иностранцев. Результат - больше двух десятков гостей из-за рубежа попались на нарушениях.

У 24 приезжих не нашлось нужных документов на проживание в России. Четверо хитрецов и вовсе решили не проходить обязательные процедуры - медосмотр и дактилоскопию.

Суд уже вынес вердикт: троим придётся раскошелиться на 2 тысячи рублей, одному особо "везучему" - на все 40 тысяч. Но это ещё не всё - 21 нарушитель отправится в спецприёмник, а потом их под конвоем выпроводят за пределы страны. И не забудут про штрафы - заплатить всё равно придётся.

Операция "Нелегальный мигрант" в Стерлитамаке показала: закон един для всех, и незнание правил не освобождает от ответственности.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Стерлитамак нелегальные мигранты
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