Школьный пранк в Башкирии закончился уголовкой
14:40, 03 дек 2024
В Башкирии двое семиклассников решили разнообразить школьные будни звонком в экстренные службы. Парни стащили телефон одноклассницы и устроили переполох в родной школе.
Всё началось с безобидной идеи пофоткаться на чужой смартфон, но веселье быстро переросло в «гениальный план». Один из подростков набрал 112 и сообщил о якобы заложенной бомбе.
На место тут же примчались все экстренные службы. Полицейские с собаками обшарили каждый уголок здания — пусто. Никакой взрывчатки, только потерянное время и нервы.
Горе-шутников вычислили моментально. Оба — из приличных семей, проблем с законом раньше не имели. Теперь им светит реальный уголовный срок по статье о ложном терроризме.
- Ранее в Стерлитамаке выявили 26 нелегальных мигрантов.
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Автор: Семен Подгорный
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