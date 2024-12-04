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«Достал нож и матерился»: в Уфе буян получил условку за пьяные угрозы полицейским

«Достал нож и матерился»: в Уфе буян получил условку за пьяные угрозы полицейским

10:49, 04 дек 2024

Пьяная удаль довела жителя Уфы до скамьи подсудимых. Летом 2024 года 52-летний мужчина устроил настоящее представление перед соседями, когда к нему наведались правоохранители, сообщает "Новости Уфы и Башкортостана сегодня".

Всё началось с обычного вызова на улицу Левитана — жильцы пожаловались на шум и крики. Прибывшие на место полицейские обнаружили разгорячённого алкоголем дебошира, который явно был не рад незваным гостям.

Когда стражи порядка предложили мужчине прокатиться до отделения, тот перешёл все границы. Достав нож, буян начал выкрикивать угрозы в адрес полицейских, щедро приправляя их отборным матом. Причём делал это при полном параде — на глазах у соседей, которые стали невольными зрителями этого спектакля.

Финал истории написали в Дёмском районном суде. Дебошир полностью признал вину, и служители Фемиды определили ему наказание — 1 год и 8 месяцев условно с испытательным сроком на два года. Правда, точка в деле ещё не поставлена — приговор в законную силу пока не вступил.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия суд
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