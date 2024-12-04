«Наварила» на клиентах и испарилась: банкирша из Уфы попала в международный розыск

19:23, 04 дек 2024

Топ-менеджер банка в Уфе провернула схему на десятки миллионов и растворилась без следа. Теперь её ищут не только в России, но и за рубежом.

Лилия Тахаутдинова, 60-летняя руководительница группы по обслуживанию юрлиц, больше года водит за нос силовиков. Официально она прикарманила 15 миллионов, но говорят, что сумма может перевалить за 40 миллионов.

Схема была проста: "душевная" сотрудница предлагала знакомым вложиться в "особые" банковские проекты с заоблачными процентами. Деньги брала из рук в руки, естественно, мимо кассы. Клиенты верили ей как себе — некоторые знали её годами.

Один из кинутых вкладчиков рассказал, что доверял ей "как родной матери". Отдал несколько миллионов, а теперь его бизнес трещит по швам.

В сентябре прошлого года делом занялись следователи угрозыска. По факту возбудили уголовку по статье о растрате в особо крупном. На поиски банкирши брошены лучшие силы — опера угро и борцы с экономическими преступлениями.

А сама Тахаутдинова, похоже, решила начать новую жизнь — бросила в Уфе всё: работу, дом, родных. Теперь её ищут по всему миру.

Ранее в "Подслушано Уфа" сообщалось о том, что в Башкирии пожилая женщина лишилась всех сбережений из-за лжеброкеров.

Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ