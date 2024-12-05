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Жителя Уфы оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера

Жителя Уфы оштрафовали за незаконный запуск квадрокоптера

14:38, 05 дек 2024

Житель Уфы решил запустить свой квадрокоптер в небо над Советским районом города, не подумав о последствиях. Как выяснилось, он не уведомил соответствующие органы о своем полёте и не получил разрешения, что является грубым нарушением Федеральных авиационных правил.

Такая беспечность могла привести к серьёзным последствиям. В Приволжской транспортной прокуратуре заявили, что подобные действия создают угрозу безопасности воздушного движения и могут стать причиной аварийных ситуаций, а также причинить вред здоровью и жизни людей.

Уфимская транспортная прокуратура передала материалы дела в Ространснадзор. В результате любителя дронов привлекли к административной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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Житель Уфы оштрафован за несанкционированный запуск квадрокоптера

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия
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