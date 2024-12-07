ФСБ задержала начальника отдела полиции в Уфе по делу о коррупции

13:36, 07 дек 2024

Силовики накрыли очередного оборотня в погонах — начальника отдела полиции №3 в Уфе. 38-летний подполковник Ильшат Нурмухаметов попался на преступлении при получении взятки в 1 млн рублей.

А началось всё с того, что местный бизнесмен никак не мог добиться возбуждения уголовного дела против своего бывшего бухгалтера. Тот якобы увёл крупную сумму и прихватил машину шефа. Два месяца заявления пылились без движения.

И тут подполковник предложил "помощь" — за полтора миллиона обещал порешать вопрос через своих людей в Главном следственном управлении МВД. Бизнесмен согласился, но не успел начальник отдела получить первый транш — его уже ждали оперативники ФСБ.

Теперь решается вопрос о мере пресечения. В МВД уже готовят приказ об увольнении — служебная проверка на подходе.

Ранее мы писали о том, что в Уфе прохожие спасли женщину с сильным кровотечением.

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Автор: Семен Подгорный