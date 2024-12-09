Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Госдума ввела крупные штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним

Госдума ввела крупные штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним

16:13, 09 дек 2024

В России объявили войну токсикомании среди подростков. Госдума жёстко взялась за продавцов, реализующих детям опасные газосодержащие товары — от зажигалок до баллончиков для их заправки, сообщает "Новости Башкортостана на сегодня".

Причина серьёзная — с 2016 года больше 800 детей погибли, надышавшись газом из таких устройств. Среди них и два подростка из Башкирии — 13-летний подросток из Мелеуза и 14-летний школьник из Новобелокатая.

За продажу запрещёнки несовершеннолетним вводятся нешуточные штрафы:

  • Обычным продавцам — 60 тысяч рублей
  • Руководителям магазинов — до 300 тысяч рублей
  • Самим торговым точкам —600 тысяч рублей.

Кстати, это не первый удар по торговцам опасными веществами. Недавно уже запретили продавать "веселящий газ" и даже его рекламировать. А на очереди — энергетики. Скоро за их продажу детям тоже будут назначать штрафы: физлицам до 50 тысяч, должностным лицам до 200 тысяч, а юридическим лицам — полмиллиона рублей.

Оштрафуют на 5 тысяч рублей: в России за сорняки начнут наказывать дачников

Читайте также:

Оштрафуют на 5 тысяч рублей: в России за сорняки начнут наказывать дачников
Автор: Семен Подгорный
Теги: госдума штрафы
Читайте также

Закон принят: за неправильное обращение с навозом придется отдать огромный штраф
Человек и закон в Башкирии
Закон принят: за неправильное обращение с навозом придется отдать огромный штраф
Спамеры, вам конец: в России одобрен закон о крупных штрафах за телефонный спам
Россия/мир
Спамеры, вам конец: в России одобрен закон о крупных штрафах за телефонный спам
За невывешенное знамя Победы теперь будут штрафовать в Башкирии
Политика в Башкирии
За невывешенное знамя Победы теперь будут штрафовать в Башкирии
Какие пенсии получают в Башкирии: данные Росстата
Экономика в Башкирии
Какие пенсии получают в Башкирии: данные Росстата


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok