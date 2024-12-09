Госдума ввела крупные штрафы за продажу зажигалок несовершеннолетним

16:13, 09 дек 2024

В России объявили войну токсикомании среди подростков. Госдума жёстко взялась за продавцов, реализующих детям опасные газосодержащие товары — от зажигалок до баллончиков для их заправки, сообщает "Новости Башкортостана на сегодня".

Причина серьёзная — с 2016 года больше 800 детей погибли, надышавшись газом из таких устройств. Среди них и два подростка из Башкирии — 13-летний подросток из Мелеуза и 14-летний школьник из Новобелокатая.

За продажу запрещёнки несовершеннолетним вводятся нешуточные штрафы:

Обычным продавцам — 60 тысяч рублей

Руководителям магазинов — до 300 тысяч рублей

Самим торговым точкам —600 тысяч рублей.

Кстати, это не первый удар по торговцам опасными веществами. Недавно уже запретили продавать "веселящий газ" и даже его рекламировать. А на очереди — энергетики. Скоро за их продажу детям тоже будут назначать штрафы: физлицам до 50 тысяч, должностным лицам до 200 тысяч, а юридическим лицам — полмиллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что за неправильное обращение с навозом придется отдать огромный штраф.

Автор: Семен Подгорный