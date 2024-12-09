Начальница финотдела УФСИН Башкирии Екатерина Эсаулова арестована за поборы с сотрудников

21:40, 09 дек 2024

В Уфе громкий скандал: силовики накрыли схему поборов в республиканском УФСИН. Один из фигурантов дела— 43-летняя Екатерина Эсаулова, начальница финансово-экономического отдела. Её уже отправили в СИЗО, сообщает "Свежие новости Уфы и Башкортостана".

По данным ФСБ и СК, осенью этого года Эсаулова решила подзаработать на премиях своих подчинённых. Схема была простой: четверым сотрудникам приказали отдать по 50 тысяч из годовых премий. Никто не рискнул отказать начальнице — все понимали, чем это может аукнуться.

Но денежный аппетит взяла под контроль служба собственной безопасности ФСИН вместе с местными силовиками. В кабинете и дома у Эсауловой прошли обыски. Теперь ей грозит статья за превышение должностных полномочий.

Советский райсуд города Уфы определил обвиняемую в следственный изолятор до 6 февраля 2025 года. Теперь она сама окажется по другую сторону системы исполнения наказаний.

Ранее в Уфе спасли истощённого младенца от горе-родителей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Объединенная пресс-служба судов РБ