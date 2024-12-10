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В Уфе прокуратура внесла представление ректору БГПУ из-за клопов

В Уфе прокуратура внесла представление ректору БГПУ из-за клопов

11:17, 10 дек 2024

В Башкирском государственном медицинском университете разгорелся скандал с незваными гостями — постельными клопами. Прокуратура республики сегодня подтвердила: кровососы действительно обитают в вузе.

А ведь сначала в БГМУ все отрицали. Руководство и студенты-активисты в один голос твердили — нет никаких клопов, а видео с насекомыми фейковые. Даже специальный осмотр в ноябре якобы ничего не выявил, сообщает портал "Новости Уфы и Башкортостана сегодня".

Но прокуроры вместе с Роспотребнадзором решили выяснить истину. И что вы думаете? Нашли-таки нарушения!

Теперь начальнику хозотдела и директору студгородка светят три административки за пренебрежение санитарными нормами. В копеечку влетит — штрафы могут дойти до нескольких сотен тысяч.

Ректору Валентину Павлову уже прилетело представление от прокуратуры. А ведь Роспотребнадзор заранее предупреждал вуз — что-то у вас там не чисто. Не послушали...

  • Ранее мы писали о том, что рейс Azur Air подал сигнал бедствия перед посадкой в Уфе.
Родители студентов БГМУ просят помощи у Главы Башкирии в борьбе с клопами

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа бгму клопы
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