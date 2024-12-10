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«Не спросили - не пишите!»: Хоум Банк поплатился за навязчивую рекламу в Башкирии

«Не спросили - не пишите!»: Хоум Банк поплатился за навязчивую рекламу в Башкирии

11:26, 10 дек 2024

В Башкирии банк попал на крупный штраф из-за спам-рассылки. Местный житель пожаловался в антимонопольную службу на назойливые письма от Хоум Банка, которые сыпались в его почтовый ящик без спроса.

Проверка УФАС показала — банкиры и правда перестарались. Никакого разрешения на рекламную рассылку клиент не давал, а значит, кредитная организация нарушила закон.

За чрезмерное рвение в продвижении своих услуг Хоум Банку выписали сразу два штрафа — на 300 и 310 тысяч рублей. Впрочем, банкиры быстро признали ошибку и воспользовались "скидкой" — заплатили половину суммы в течение 20 дней.

Напомним, по закону о рекламе рассылать промо-материалы можно только тем, кто дал на это добро. А то так недолго и клиентов растерять.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: штраф хоум банк
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