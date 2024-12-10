«Не спросили - не пишите!»: Хоум Банк поплатился за навязчивую рекламу в Башкирии
11:26, 10 дек 2024
В Башкирии банк попал на крупный штраф из-за спам-рассылки. Местный житель пожаловался в антимонопольную службу на назойливые письма от Хоум Банка, которые сыпались в его почтовый ящик без спроса.
Проверка УФАС показала — банкиры и правда перестарались. Никакого разрешения на рекламную рассылку клиент не давал, а значит, кредитная организация нарушила закон.
За чрезмерное рвение в продвижении своих услуг Хоум Банку выписали сразу два штрафа — на 300 и 310 тысяч рублей. Впрочем, банкиры быстро признали ошибку и воспользовались "скидкой" — заплатили половину суммы в течение 20 дней.
Напомним, по закону о рекламе рассылать промо-материалы можно только тем, кто дал на это добро. А то так недолго и клиентов растерять.
- Ранее мы писали о том, что в Уфе прокуратура внесла представление ректору БГПУ из-за клопов.
Автор: Семен Подгорный
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