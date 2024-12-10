В Башкирии уволили чиновников за коррупцию и семейственность

11:43, 10 дек 2024

Массовая зачистка в Башкирии — прокуроры устроили проверку местных чиновников. За год обнаружили больше 5000 нарушений и отправили в отставку 19 "слуг народа", сообщает портал "Последние новости Башкортостана на сегодня".

Самым громким стал залёт главы Буздякского сельсовета — тот провернул схему с липовыми справками об общественных работах. Вместо уборки улиц осуждённый пахал на личном огороде чиновника. Теперь экс-главе самому придётся браться за лопату.

В Аургазинском районе другой умник — глава сельсовета — пристроил сынка на тёплое местечко. Парень числился на работе, но даже не думал появляться в администрации. Папаша уже паркует машину не на служебной стоянке.

Всего за год прокуроры накатали больше 1200 представлений. Досталось и рядовым служащим — 1600 человек получили по шапке. А 300 особо хитрых попались на том, что использовали служебное положение для личной выгоды.

Ранее мы писали о том, что начальницу финотдела УФСИН Башкирии Екатерину Эсаулову арестовали за поборы с сотрудников.

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Автор: Семен Подгорный