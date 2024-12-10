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Житель Уфы сжёг дом вместе с женой ради новой квартиры

Житель Уфы сжёг дом вместе с женой ради новой квартиры

20:54, 10 дек 2024

Дикая история из Уфы: местный житель решил провернуть аферу с жильём, а в итоге отправил на тот свет собственную жену. Теперь ему грозит 15 лет тюрьмы, сообщает портал "Новости Уфы".

Всё случилось в селе Федоровка под Уфой. Муж с супругой крепко выпивали, когда ему в голову стукнула «гениальная» идея — спалить собственный дом. План был простой: после пожара прикинуться погорельцем и выбить от администрации новое жилье.

Недолго думая, он разлил спиртное по старым вещам и чиркнул спичкой. При этом его больная жена, которая с трудом передвигалась с тростью из-за проблем с ногами, осталась внутри. Да ещё и под градусом. Но мужчине, похоже, было все равно — он даже не попытался её предупредить или спасти.

Итог: женщина заживо сгорела в огне, не успев выбраться. А "предприимчивый" муж теперь отправится в колонию на 15 лет. Правда, приговор ещё не вступил в силу.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба Следкома РБ
Теги: Уфа пожар убийство суд
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