Жительница Ишимбая вернула 1,5 млн рублей незаконных соцвыплат за умершую дочь
12:12, 11 дек 2024
Хитрую схему с соцвыплатами раскрыли в Ишимбае. Местная жительница четыре года получала деньги за ребёнка, которого уже не было в живых. Набежало больше полутора миллионов рублей, сообщает портал "Новости Ишимбая".
45-летняя женщина растила дочь с инвалидностью и с 2013 года исправно получала положенные выплаты. Но когда в апреле 2020-го девочка умерла, мать решила об этом промолчать. Пенсия и пособия продолжали капать на счёт, будто ничего не случилось.
Афера вскрылась только сейчас. Женщина полностью признала вину и вернула все деньги до копейки. Но от уголовного дела за мошенничество это её не спасло — скоро встретится с судьёй.
- Ранее в Ишимбае поймали пьяного подростка за рулём угнанной машины.
Автор: Семен Подгорный
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