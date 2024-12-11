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Жительница Ишимбая вернула 1,5 млн рублей незаконных соцвыплат за умершую дочь

Жительница Ишимбая вернула 1,5 млн рублей незаконных соцвыплат за умершую дочь

12:12, 11 дек 2024

Хитрую схему с соцвыплатами раскрыли в Ишимбае. Местная жительница четыре года получала деньги за ребёнка, которого уже не было в живых. Набежало больше полутора миллионов рублей, сообщает портал "Новости Ишимбая".

45-летняя женщина растила дочь с инвалидностью и с 2013 года исправно получала положенные выплаты. Но когда в апреле 2020-го девочка умерла, мать решила об этом промолчать. Пенсия и пособия продолжали капать на счёт, будто ничего не случилось.

Афера вскрылась только сейчас. Женщина полностью признала вину и вернула все деньги до копейки. Но от уголовного дела за мошенничество это её не спасло — скоро встретится с судьёй.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Ишимбай мошенничество суд
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