Жительница Ишимбая вернула 1,5 млн рублей незаконных соцвыплат за умершую дочь

12:12, 11 дек 2024

Хитрую схему с соцвыплатами раскрыли в Ишимбае. Местная жительница четыре года получала деньги за ребёнка, которого уже не было в живых. Набежало больше полутора миллионов рублей, сообщает портал "Новости Ишимбая".

45-летняя женщина растила дочь с инвалидностью и с 2013 года исправно получала положенные выплаты. Но когда в апреле 2020-го девочка умерла, мать решила об этом промолчать. Пенсия и пособия продолжали капать на счёт, будто ничего не случилось.

Афера вскрылась только сейчас. Женщина полностью признала вину и вернула все деньги до копейки. Но от уголовного дела за мошенничество это её не спасло — скоро встретится с судьёй.

Ранее в Ишимбае поймали пьяного подростка за рулём угнанной машины.

Автор: Семен Подгорный