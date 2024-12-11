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Жительница Башкирии организовала убийство бывшего сожителя

Жительница Башкирии организовала убийство бывшего сожителя

16:03, 11 дек 2024

Всё случилось в августе прошлого года. Во время пьяных посиделок женщина начала жаловаться своим собутыльникам на экс-сожителя. Мол, достал угрозами и держит в страхе. Двое подвыпивших "рыцарей" решили заступиться за даму.

Разборки закончились тем, что мужчины ворвались в дом бывшего и забили его до смерти. Били и руками, и ногами, целясь в голову. А один из нападавших не удержался и прихватил деньги у жителя села Сальевка.

Финал истории написал Салаватский межрайонный суд. Мужчины получили по 7 лет и 8 месяцев тюремного заключения плюс год ограничения свободы. А вот заказчица получила почти 5 лет общего режима, но с отсрочкой — у неё малолетняя дочь. Сядет, когда ребёнку исполнится 14.

Все трое вину признали. Дело закрыто по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и краже.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: убийство суд
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