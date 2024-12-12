В Уфе задержали подпольного косметолога, изуродовавшего клиентку

14:54, 12 дек 2024

Нелегальный бьюти-бизнес накрыли силовики в Уфе — задержана косметолог, которая изуродовала лицо своей клиентки. Женщина проводила процедуры без лицензии на каком-то левом оборудовании, а теперь ответит по всей строгости закона, сообщает портал "Новости Уфы и Башкирии".

Всё началось в 2021 году, когда жительница Уфы решила довериться "специалисту". После процедур клиентка получила необратимые повреждения лица — эксперты уже подтвердили прямую связь между действиями косметолога и травмами.

Самое дикое — даже после этого случая горе-косметолог продолжала принимать клиентов, как ни в чём не бывало. Но теперь бизнесу пришёл конец — следователи взяли её под белы ручки и готовят документы на арест.

Дело взяли на контроль в центральном аппарате СК России. Предпринимательнице грозит статья за оказание опасных для здоровья услуг с тяжкими последствиями.

Ранее мы писали о том, что в Уфе сварщик пострадал от возгорания спецодежды.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Мэш Батащ