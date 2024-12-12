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В Уфе арестовали мачеху детей певицы Васили Фаттаховой

В Уфе арестовали мачеху детей певицы Васили Фаттаховой

21:21, 12 дек 2024

В Уфе громкое дело: Лию Мифтахову, нынешнюю жену вдовца популярной башкирской исполнительницы Васили Фаттаховой, отправили в СИЗО. Советский райсуд определил ей место за решёткой до 20 января следующего года.

Оказалось, что Мифтахова подпольно занималась косметологией — без лицензии и с запрещённым оборудованием. В 2021 году одна из её клиенток серьёзно пострадала во время процедур — экспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью.

История получила резонанс ещё и потому, что Лия — вторая жена Ильгиза Абдракипова, чья первая супруга была звездой башкирской эстрады. Василя Фаттахова, прославившаяся хитом "Туган Як", трагически ушла из жизни в 36 лет после вторых родов.

Вдовец Васили Фаттаховой сыграл пышную свадьбу в Уфе

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии
Теги: Уфа
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