В Уфе арестовали мачеху детей певицы Васили Фаттаховой
21:21, 12 дек 2024
В Уфе громкое дело: Лию Мифтахову, нынешнюю жену вдовца популярной башкирской исполнительницы Васили Фаттаховой, отправили в СИЗО. Советский райсуд определил ей место за решёткой до 20 января следующего года.
Оказалось, что Мифтахова подпольно занималась косметологией — без лицензии и с запрещённым оборудованием. В 2021 году одна из её клиенток серьёзно пострадала во время процедур — экспертиза подтвердила тяжкий вред здоровью.
История получила резонанс ещё и потому, что Лия — вторая жена Ильгиза Абдракипова, чья первая супруга была звездой башкирской эстрады. Василя Фаттахова, прославившаяся хитом "Туган Як", трагически ушла из жизни в 36 лет после вторых родов.
- Ранее вдовец Васили Фаттаховой написал трогательное сообщение.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Объединенная пресс-служба судов Башкирии
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