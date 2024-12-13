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Житель Стерлитамака потерял миллион рублей на «инвестициях» от тиндер-знакомой

Житель Стерлитамака потерял миллион рублей на «инвестициях» от тиндер-знакомой

14:20, 13 дек 2024

Житель Стерлитамака попался на удочку мошенников, клюнув на милую девушку из приложения для знакомств. История началась как в романтическом фильме, а закончилась — в полиции, сообщает портал "Новости Стерлитамака на сегодняшний день".

33-летний парень познакомился с «инвестором в юбке» на сайте знакомств. Новая подруга быстро очаровала собеседника рассказами о лёгких деньгах на бирже. Показала красивые графики, убедила скачать приложение — и понеслось.

В личном кабинете «торговой платформы» мужчина радостно наблюдал, как растёт его виртуальный капитал. Но когда решил забрать деньги и удалил приложение — получил сообщение: «На счету осталось 200 долларов. Чтобы вывести — нужно доплатить».

Парень повёлся. Занял, где только мог, и отправил мошенникам миллион рублей. 600 тысяч из них — кредитные. Но аферистам было мало: они потребовали ещё денег для «разблокировки счёта».

Отчаявшись, горе-инвестор взял телефон матери и попытался оформить на неё кредит на миллион. К счастью, банк заподозрил неладное и заблокировал перевод.

Развязка наступила на следующий день — сын во всём признался матери. Женщина погасила его долги, и вместе они отправились писать заявление в полицию.

МВД Башкирии ведёт расследование. А мы напоминаем: не доверяйте незнакомцам из интернета, особенно когда речь идёт о ваших деньгах.

  • Ранее мы писали о том, что в Стерлитамаке школьник избил своего одноклассника вымогая крупную сумму денег.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Стерлитамак мошенники
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