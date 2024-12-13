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В Балтачевском районе Башкирии задержали пожилых браконьеров

В Балтачевском районе Башкирии задержали пожилых браконьеров

15:47, 13 дек 2024

Деревенские охотники-пенсионеры попались с поличным в лесах Балтачевского района Башкирии. Мужчины успели подстрелить и разделать лося, но далеко уйти не смогли? сообщает портал "Подслушано Старобалтачево", ссылаясь на сообщение регионального МВД.

Всё вскрылось 11 декабря, когда местные наткнулись на останки животного возле деревни Кунтугушево. Полиция быстро вышла на след первого подозреваемого — 67-летнего сельчанина на УАЗике. У дедушки при себе оказалось зарегистрированное ружьё с патронами.

Второго участника облавы — 68-летнего жителя Старобалтачево — остановили на Renault Logan прямо в деревне. В багажнике его тачки полицейские нашли разрешение на оружие и следы крови убитого зверя.

При осмотре у обоих дедов изъяли части туши лося и охотничьи ружья — всё по закону оформленные. Только вот на охоту они пошли без путёвки. Теперь придётся компенсировать ущерб природе на 240 000 рублей.

Делом занялся Следственный комитет — возбуждено уголовное дело за браконьерство. Дедушками занимается полиция, пока выясняются все детали их лесного приключения.

  • Ранее мы писали о том, что в Балтачевском районе Башкирии «Нива» с пожилым водителем ушла под воду.
Браконьеры в Туймазинском районе Башкирии подстрелили молодую лосиху

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Браконьеры в Туймазинском районе Башкирии подстрелили молодую лосиху
Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Балтачевский район браконьер
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