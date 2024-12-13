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В Сибае внук жестоко отомстил 80-летней бабушке за звонок в полицию

В Сибае внук жестоко отомстил 80-летней бабушке за звонок в полицию

23:04, 13 дек 2024

В Сибае завершилось дело о расправе над пожилой женщиной. Внук решил преподать урок родной бабушке за то, что та ранее сдала его правоохранителям, сообщил портал "Новости Сибая", ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Башкирии.

Всё случилось в разгар лета. Подвыпивший мужчина ворвался в квартиру пенсионерки с единственной целью — наказать за предательство. Старушка незадолго до этого написала на родственника заявление в полицию, после чего его привлекли к уголовной ответственности.

Разъярённый внук нанёс бабушке сильный удар по голове. Результат — черепно-мозговая травма и ушиб мозга. Врачи буквально вытащили пенсионерку с того света.

Суровый приговор не заставил себя ждать. Городской суд Сибая отправил неблагодарного внука на три года в колонию строгого режима по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Свою вину подсудимый признал.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Сибай суд
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