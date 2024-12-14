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В Мелеузовском районе Башкирии дебошир атаковал полицейских кружкой

В Мелеузовском районе Башкирии дебошир атаковал полицейских кружкой

15:08, 14 дек 2024

В Мелеузовском районе банальная семейная ссора завершилась уголовным делом — местный Отелло отправится за решетку за нападение на полицейских, сообщает портал "Подслушано Мелеуз", ссылаясь на сообщение республиканского МВД.

Всё началось с обычной бытовухи — подвыпивший ревнивец устроил разборки со своей второй половинкой. Когда градус накала достиг предела, перепуганная женщина набрала 102.

Но появление людей в погонах только подлило масла в огонь. Буйный кавалер первым делом отобрал у дамы сердца телефон. А после замечания копов и вовсе слетел с катушек — схватил первое, что подвернулось под руку. Этим "первым" оказалась кружка, которая тут же полетела в лицо одному из правоохранителей.

На этом концерт не закончился — неадекват полез в драку. Успокоить горе-драчуна смогли только наручники. Но и в служебке буян не унимался, продолжая поливать стражей порядка отборным матом.

Финал истории оказался предсказуемым — суд назначил дебоширу 2 года и 1 месяц тюремного срока. В довесок придётся раскошелиться на компенсацию морального вреда полицейским.

  • Ранее мы писали о том, что в Мелеузовском районе Башкирии простились с 21-летним участником СВО Артуром Насыровым.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: Мелеузовский район
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