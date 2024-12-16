227 миллионов рублей вернули строителям М-12 в Башкирии после вмешательства прокуратуры

13:44, 16 дек 2024

Хеппи-эндом звершилась история с невыплатой зарплаты строителям скоростной трассы М-12 произошел в Башкирии. После вмешательства прокуратуры рабочие наконец-то получили свои кровные — 227 миллионов рублей.

Три месяца без денег сидели сотрудники "Региональной строительной компании". Общий долг перед рабочими перевалил за 370 миллионов. Терпение лопнуло — пошли жаловаться в прокуратуру.

Надзорное ведомство быстро взяло дело в свои руки: нагрянули с проверкой, устроили разбор полётов с начальством РСК. Прокурор Татышлинского района лично приехал на объект — пообщался с работниками, оценил условия их проживания.

Чтобы получить деньги, пришлось собрать за одним столом и заказчика — "Автодор", и самих должников. В итоге РСК раскошелилась больше чем на половину суммы. Остаток обещают погасить в ближайшее время.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ГК "Автодор"