Депутат Курултая Башкирии Алексей Локотченко задержан за посредничество во взятке

18:27, 16 дек 2024

В Уфе жёстко приземлили депутата местного парламента Алексея Локотченко. 29-летнего единоросса взяли с поличным — он погорел на посредничестве во взятке в особо крупном размере.

Ещё вчера герой, сегодня — в СИЗО. А ведь совсем недавно Локотченко воевал в зоне СВО, где даже получил ранение. Вернулся домой в отпуск, а тут такой поворот — Советский райсуд Уфы отправил его за решётку до конца января 2025-го.

Интересный факт: в ноябре депутат едва не попал в замес под Борками в Курской области. Тогда его группа угодила под обстрел, и бойца даже считали пропавшим. Но обошлось — вскоре он вышел на связь.

До всей этой истории Локотченко успешно вёл бизнес в Уфе: держал юридическую контору "РСК", руководил стройкомпанией "Антарес", имел долю в "Кайфрепаблик" и возглавлял фирму "Капитал" в Благоварском районе.

Что именно натворил депутат — пока тайна за семью печатями. Силовики держат детали при себе.

Читайте также: В Уфе суд рассмотрит дело о взятках бывшего руководителя железнодорожного вокзала

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госсобрание РБ