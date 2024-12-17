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В Салавате трое местных жителей проломили череп прохожему

В Салавате трое местных жителей проломили череп прохожему

11:10, 17 дек 2024

Трое башкирских парней из Салавата решили, что вечер перестал быть томным. На улице 30 лет Победы они встретили случайного прохожего и устроили разборки, сообщает портал "Подслушано Салават".

Банальная пьяная перепалка переросла в жестокую бойню. Итог — проломленный череп и серьёзная черепно-мозговая травма у потерпевшего. Теперь троице светит реальный срок.

Но это ещё не всё. Один из драчунов успел наследить и в местных магазинах — попался на мелких кражах. Теперь ответит сразу по нескольким статьям.

Дело уже в Салаватском суде. Парням придётся отвечать за тяжкие телесные, кражу и мелкое хищение.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават драка
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