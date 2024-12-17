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Депутат Башкирии Алексей Локотченко арестован за схему с фиктивной отправкой на СВО

Депутат Башкирии Алексей Локотченко арестован за схему с фиктивной отправкой на СВО

11:19, 17 дек 2024

Депутат башкирского Курултая Алексей Локотченко влип по-крупному. Силовики взяли его с поличным на попытке провернуть схему с липовой отправкой на СВО, сообщает портал "Новости республики Башкортостан на сегодня".

По данным следователей, народный избранник от "Единой России" придумал хитрый план: предложил местной жительнице избавиться от уголовки за 10,2 миллиона рублей. Схема была простая — оформить левый контракт добровольца в зоне СВО.

В помощники Локотченко взял своего бойца из отряда "Архангела Михаила" (входит в "Дикую дивизию Донбасса"). Того взяли с поличным при получении первой части «вознаграждения» — 5 млн рублей.

ФСБшники и следком уже возбудили дело по статье о посредничестве во взятке. Сам депутат уверяет, что его подставили и пытаются очернить.

Спикер Курултая Толкачев осведомлен о случившемся, но призывает не делать преждевременных выводов:

"Погодите с выводами, пусть следствие разберётся".

По его словам, мандат у Локотченко пока при нём — лишить могут только по решению суда или если сам напишет заявление.

Пока депутат вину отрицает, СИЗО ему обеспечено минимум до конца января.

Депутат Курултая Башкирии Алексей Локотченко задержан за посредничество во взятке

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Депутат Курултая Башкирии Алексей Локотченко задержан за посредничество во взятке
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа взяточничество
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