Депутат Башкирии Алексей Локотченко арестован за схему с фиктивной отправкой на СВО

11:19, 17 дек 2024

Депутат башкирского Курултая Алексей Локотченко влип по-крупному. Силовики взяли его с поличным на попытке провернуть схему с липовой отправкой на СВО, сообщает портал "Новости республики Башкортостан на сегодня".

По данным следователей, народный избранник от "Единой России" придумал хитрый план: предложил местной жительнице избавиться от уголовки за 10,2 миллиона рублей. Схема была простая — оформить левый контракт добровольца в зоне СВО.

В помощники Локотченко взял своего бойца из отряда "Архангела Михаила" (входит в "Дикую дивизию Донбасса"). Того взяли с поличным при получении первой части «вознаграждения» — 5 млн рублей.

ФСБшники и следком уже возбудили дело по статье о посредничестве во взятке. Сам депутат уверяет, что его подставили и пытаются очернить.

Спикер Курултая Толкачев осведомлен о случившемся, но призывает не делать преждевременных выводов:

"Погодите с выводами, пусть следствие разберётся".

По его словам, мандат у Локотченко пока при нём — лишить могут только по решению суда или если сам напишет заявление.

Пока депутат вину отрицает, СИЗО ему обеспечено минимум до конца января.

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Автор: Семен Подгорный