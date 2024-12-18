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Проректор УУНиТ Азат Янгиров останется под домашним арестом до февраля 2025 года

Проректор УУНиТ Азат Янгиров останется под домашним арестом до февраля 2025 года

21:41, 18 дек 2024

Проректор УУНиТа Азат Янгиров не выйдет на свободу до конца февраля следующего года — такое решение принял Кировский райсуд города Уфы. Топ-менеджер крупнейшего вуза Башкирии продолжит "наслаждаться" домашним арестом, сообщает портал "Новости Уфы и Башкирии".

А началось всё ещё в мае, когда силовики нагрянули к Янгирову. На него завели сразу пять уголовных дел о взятках с вымогательством. Следователи раскопали мутную схему: будучи ректором Института развития образования, Янгиров якобы начислял премии сотрудникам, а потом требовал делиться. "Откаты" он брал в обмен на покровительство и обещания закрыть глаза на косяки в работе.

Навар получился неплохой — больше миллиона двухсот тысяч рублей за два с половиной года. Но в июне 2023-го Янгиров решил сменить место работы и ушёл в УУНиТ проректором по развитию. Правда, недолго музыка играла — после задержания его быстренько отстранили от должности.

Сначала экс-ректора закрыли в СИЗО, но потом смилостивились — отпустили под домашний арест. Видимо, положительные характеристики и репутация сыграли свою роль.

  • Ранее мы писали о том, что в Уфе открыли центр помощи бывшим заключенным.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: Фото: пресс-служба главы РБ
Теги: Уфа взяточничество
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