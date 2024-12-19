Замглавы Гострудинспекции Башкирии Азамат Салихов задержан за взятку в 50 тысяч рублей

14:56, 19 дек 2024

Инспектор, который должен защищать права трудящихся, сам оказался по ту сторону закона., заместитель главного государственного инспектора труда республики Азамат Салихов, попался на взятке в 50 тысяч рублей.

По данным следствия, 45-летний чиновник предложил закрыть глаза на несчастный случай на производстве — конечно, не бесплатно. Теперь вместо уютного кресла заместителя Салихов окажется под домашним арестом — суд ограничил его в определенных действиях до 16 февраля следующего года.

А ведь карьера складывалась успешно: после окончания БГАУ чиновник работал диспетчером в "Уфа-Восток-Сервис", а в 2003 году устроился в Гострудинспекцию простым инспектором по охране труда. Спустя 18 лет дослужился до заместителя руководителя. Теперь эта карьерная лестница может привести его совсем в другое место.

Следствие пока держит детали дела в секрете. Но уже известно — вместо того, чтобы расследовать происшествие на производстве, Салихов решил заработать на чужой беде.

Ранее мы писали о том, что проректор УУНиТ Азат Янгиров останется под домашним арестом до февраля 2025 года.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Гострудинспекция РБ