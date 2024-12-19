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Катал детей на бампере: в Благовещенске поймали водителя-экстремала

Катал детей на бампере: в Благовещенске поймали водителя-экстремала

15:02, 19 дек 2024

В Башкирии очередное экстремальное развлечение едва не закончилось трагедией. В соцсетях всплыло видео, как владелец "семёрки" в Благовещенске катал подростков, прицепив их к бамперу автомобиля, сообщает портал "Новости Благовещенск РБ".

Полицейские быстро вычислили любителя острых ощущений. За рулём оказался 23-летний местный житель, который пытался оправдаться перед правоохранителями — мол, катал друзей на минимальной скорости и следил за безопасностью.

Стражи порядка провели с горе-водителем воспитательную беседу и составили административный протокол. Теперь ему придётся ответить за опасные игры по всей строгости закона.

  • Ранее мы писали о том, что в Благовещенском районе Башкирии на трассе Уфа-Бирск-Янаул в лобовом ДТП с грузовиком погиб молодой водитель.
ГИБДД Уфы задержала 14 пьяных за рулем в ходе рейда

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Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Благовещенск
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