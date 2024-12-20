Суд обязал власти Кигинского района Башкирии обеспечить жильём ребёнка с инвалидностью

12:01, 20 дек 2024

В Кигинском районе Башкирии местные чиновники затянули с выдачей положенного жилья для 2-летней девочки с инвалидностью, пока в дело не вмешались прокуроры, сообщает портал "Подслушано Кигинский район новости сегодня".

Маленькая жительница Кигинского района передвигается на инвалидной коляске. Сейчас она вместе с семьёй ютится в квартире на втором этаже — специалисты уже признали это жильё непригодным для ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. Девочку внесли в список на получение нового жилья, но дальше бумажной волокиты дело не пошло.

Прокуратура района не стала мириться с бездействием местных властей и обратилась в суд. Служители Фемиды встали на сторону малышки и обязали муниципалитет выделить ей подходящую квартиру. Правда, решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Кигинском районе сменился глава администрации.

Автор: Семен Подгорный