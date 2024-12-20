В Башкирии житель Салавате изувечил своего собутыльника молотком

14:13, 20 дек 2024

Очередная пьяная драка в Башкирии закончилась на больничной койке. Житель Салавата ответит за жестокое нападение на своего знакомого во время совместного распития алкоголя.

По данным прокуратуры республики, во время застолья между участниками возник конфликт. В порыве агрессии один из мужчин схватил молоток и нанёс удар по голове своему оппоненту. После этого нападавший скрылся, оставив пострадавшего истекать кровью.

Медики диагностировали у потерпевшего серьёзные травмы — перелом теменной кости и рваную рану головы.

Несмотря на тяжесть преступления, обвиняемый отказался признавать вину. Салаватский городской суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее мы писали о том, что в исправительной колонии Салавата загорелась пилорама.

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Автор: Семен Подгорный