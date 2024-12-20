Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии житель Салавате изувечил своего собутыльника молотком

В Башкирии житель Салавате изувечил своего собутыльника молотком

14:13, 20 дек 2024

Очередная пьяная драка в Башкирии закончилась на больничной койке. Житель Салавата ответит за жестокое нападение на своего знакомого во время совместного распития алкоголя.

По данным прокуратуры республики, во время застолья между участниками возник конфликт. В порыве агрессии один из мужчин схватил молоток и нанёс удар по голове своему оппоненту. После этого нападавший скрылся, оставив пострадавшего истекать кровью.

Медики диагностировали у потерпевшего серьёзные травмы — перелом теменной кости и рваную рану головы.

Несмотря на тяжесть преступления, обвиняемый отказался признавать вину. Салаватский городской суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия. Приговор пока не вступил в законную силу.

В Салавате трое местных жителей проломили череп прохожему

Читайте также:

В Салавате трое местных жителей проломили череп прохожему
Автор: Семен Подгорный
Теги: Салават суд драка
Читайте также

Житель Башкирии размозжил голову знакомого об пол
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии размозжил голову знакомого об пол
Бывшего заключенного из Уфы осудили за убийство сокамерника
Человек и закон в Башкирии
Бывшего заключенного из Уфы осудили за убийство сокамерника
В Уфе мужчина изувечил супругу молотком
Происшествия в Башкирии
В Уфе мужчина изувечил супругу молотком
Житель Уфы зарезал собутыльника и поджег его тело
Человек и закон в Башкирии
Житель Уфы зарезал собутыльника и поджег его тело


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok