В Уфе виновник смертельной аварии на улице Школьной отправился в зону СВО

15:04, 20 дек 2024

В Уфе в деле о резонансном ДТП на улице Школьной, унёсшем жизни пяти молодых людей, появился неожиданный поворот. По информации нашего источника, один из участников аварии — водитель поливомоечной машины — принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Следствие установило двух виновников трагедии. Первый — водитель ВАЗа, который находился за рулём без прав и в нетрезвом состоянии, значительно превышал скорость. Второй — водитель коммунальной техники, совершивший опасный манёвр с пересечением четырёх полос движения и проигнорировавший запрещающий сигнал левого поворота.

После консультации с защитой водитель спецтехники подписал контракт на участие в СВО. Это обстоятельство, вероятно, приведёт к приостановке уголовного расследования.

Трагический инцидент произошёл в апреле: столкновение унесло жизни трёх юношей и двух девушек, ещё одна девушка получила тяжёлые травмы.

Ранее мы писали о том, что в лицее №160 Уфы толпа школьников избила мальчика.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГИБДД по РБ