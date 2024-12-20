В Уфе виновник смертельной аварии на улице Школьной отправился в зону СВО
15:04, 20 дек 2024
В Уфе в деле о резонансном ДТП на улице Школьной, унёсшем жизни пяти молодых людей, появился неожиданный поворот. По информации нашего источника, один из участников аварии — водитель поливомоечной машины — принял решение отправиться в зону проведения специальной военной операции.
Следствие установило двух виновников трагедии. Первый — водитель ВАЗа, который находился за рулём без прав и в нетрезвом состоянии, значительно превышал скорость. Второй — водитель коммунальной техники, совершивший опасный манёвр с пересечением четырёх полос движения и проигнорировавший запрещающий сигнал левого поворота.
После консультации с защитой водитель спецтехники подписал контракт на участие в СВО. Это обстоятельство, вероятно, приведёт к приостановке уголовного расследования.
Трагический инцидент произошёл в апреле: столкновение унесло жизни трёх юношей и двух девушек, ещё одна девушка получила тяжёлые травмы.
- Ранее мы писали о том, что в лицее №160 Уфы толпа школьников избила мальчика.
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