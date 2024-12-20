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В Уфе завотделением поликлиники прикарманивал премии подчинённых

В Уфе завотделением поликлиники прикарманивал премии подчинённых

20:11, 20 дек 2024

На очередного медицинского начальника надели наручники в Уфе — заведующий отделением местной поликлиники решил подзаработать на премиях своих сотрудников. Операцию по задержанию провели полицейские при поддержке бойцов Росгвардии, сообщает "Башдтп Уфа".

По данным источника Newsbash, схема была до неприличия проста: узнав о грядущей премии сотрудникам, заведующий начал собирать "добровольные пожертвования". С каждого по 15 тысяч рублей якобы на общественные нужды отделения. Только вот денежки утекали в совсем другом направлении — прямиком в карман начальника.

Следователи уже выяснили, что это был не единичный случай — находчивый заведующий проворачивал такую схему неоднократно. Сейчас силовики выявляют новых потерпевших среди подчинённых.

Против медика возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием служебного положения". Оперативники продолжают копать — не исключено, что всплывут новые эпизоды.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: МВД по РБ
Теги: Уфа мошенничество
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