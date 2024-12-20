В башкирском Нефтекамске украли трубопровод на 36 миллионов рублей

20:29, 20 дек 2024

Масштабная афера с трубами вскрылась в Нефтекамске — группа местных жителей провернула многомиллионную схему с демонтажем и продажей нефтяных трубопроводов. Четверо предприимчивых дельцов положили глаз на списанные, но всё ещё принадлежащие "Башнефть-Добыче" трубы, сообщает портал "Новости Нефтекамска".

Восемь месяцев — с августа 2020-го по апрель 2021-го — они методично сбывали металл, пока не попались. Общая сумма ущерба для "Башнефти" — космические 36 миллионов рублей.

Но планам разбогатеть не суждено было сбыться — всю банду взяли. Суд Нефтекамска назначил серьёзные сроки: от 6,5 до 8,5 лет строгого режима. Плюс придётся вернуть всё до копейки.

Правда, последнее слово ещё не сказано — приговор в силу не вступил, и защита наверняка попытается его обжаловать.

Ранее в Нефтекамске скончался председатель горсовета Радус Ахметшин.

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Автор: Семен Подгорный