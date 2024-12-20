Санаторий в Башкирии выплатит компенсацию за травму ребенка

20:36, 20 дек 2024

9-летний ребенок отдыхал в детском санатории Башкирии — лечился и набирался сил. Пока медперсонал где-то пропадал, мальчик играл с другими детьми и умудрился приложиться головой об угол кровати. Итог — черепно-мозговая травма, сообщает портал "Новости Туймазы", ссылаясь на информацию межрайонной прокуратуры.

Прокуратура Туймазов не стала спускать ситуацию на тормозах. Вердикт: 50 тысяч компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребёнка.

Кстати, а где были сотрудники, когда всё это происходило — большой вопрос. Теперь у руководства санатория будет время подумать над системой безопасности, пока будут искать деньги на штраф.

Ранее в Туймазах подросток из детдома погиб за рулём угнанной «десятки».

Автор: Семен Подгорный